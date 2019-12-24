Не меньше двадцати случаев кори зафиксировали в Тюменской области. Только за прошлую неделю диагноз поставили семь раз. Врачи также сообщают о так называемых семейных очагах, где болеют и дети, и родители.

Не меньше двадцати случаев кори зафиксировали в Тюменской области. Только за прошлую неделю диагноз поставили семь раз. Врачи также сообщают о так называемых семейных очагах, где болеют и дети, и родители.В поликлиниках Тюмени ожидаемый ажиотаж. После того, как корь стала активно распространяться, число обращений к медикам выросло в разы.Вакцинация против кори включена в национальный календарь прививок. В регионе ежегодно прививают около 30-ти тысяч человек. В первую очередь это годовалые младенцы, дети перед поступлением в школу.Корь, действительно, очень заразное заболевание. Общая интоксикация, высокая температура, поражение слизистой и сыпь — вот почти весь список симптомов. Но еще более страшными являются последствия. В Тюменской области зафиксирован 21 случай кори. И если сперва болели в основном дети, то сейчас диагноз подтверждается и у взрослых.От опасного инфекционного заболевания, которое, кстати, передаётся воздушно-капельным путем — при кашле, чихании, разговоре и даже при дыхании — действенная защита только прививка. Однако, к мнению медиков прислушиваются далеко не все. В итоге только усугубляют ситуацию.Все чаще появляются, так называемые семейные очаги. Это тот случай, когда заболел ребенок, но родители отказались от вакцинации и в итоге заболели и дети, и взрослые.Чтобы выявить источник заболевания медикам пришлось обследовать не меньше 10-ти тысяч человек. Те, кто контактировал с больными, учащиеся школ, детские сады.В итоге, как выяснилось, корь в регион завезла жительница Ямала. Очаг инфекции в Надыме был ликвидирован еще в ноябре, сейчас профилактические мероприятия в активной фазе и в Тюмени. Поставить прививку можно по полису ОМС в поликлинике по месту жительства. Бесплатно.