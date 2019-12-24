Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что на предстоящих выборах рассчитывает на победу кандидата от своей партии Движение к социализму - уже в первом туре. По словам политика, на такой итог голосования – шансы довольно высоки.

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что на предстоящих выборах рассчитывает на победу кандидата от своей партии "Движение к социализму" — уже в первом туре. По словам политика, на такой итог голосования – шансы довольно высоки. При этом, сам он утверждает, что не планирует выдвигать свою кандидатуру даже на пост вице-президента Боливии.В ноябре Моралес — под давлением военных — вынужденно покинул страну, напоминает телеканал "Россия 24". И получил убежище в Мексике. В Боливии власть взяла в свои руки оппозиционер – вице-спикер сената Жанин Аньес. Она обещала жителям Боливии новые президентские выборы, которые запланированы на середину марта. Моралесу в них участвовать запретили.