24.12.2019

2019-12-24 12:35:25

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (48(9697) от 24 декабря 2019 года).

СРЕДИ ПРИОРИТЕТОВ – ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В Лужниках, в ГЦКЗ «Россия», состоялось выездное совещание столичных правоохранителей, на котором обсуждалась эффективность деятельности участковых уполномоченных полиции по профилактике правонарушений в жилом секторе города. Читайте на странице 2.



В СТОЛИЧНОМ ГЛАВКЕ ПРОШЁЛ ПРИЁМ ГРАЖДАН

Приём осуществлял начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, его заместители, а также руководители структурных подразделений. Читайте на странице 2.



БЛАГОТВОРИТЕЛЯМ — ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

Быть благотворителем — непростое дело. Нелегко это — постоянно находить в себе силы и душевную энергию, искать-доставать материальные ценности и всё это щедро дарить людям. Поэтому в нашем обществе и утвердилось такое уважительное и бережное отношение к благотворителям. Продолжение на странице 2.



«ЛИЧНО Я В ВАС ВЕРЮ!»

Накануне Нового года корреспонденту газеты «Петровка, 38» улыбнулась громадная удача: ему удалось взять интервью у самого главного Деда Мороза Москвы — у Деда Мороза Никитыча. И вот о чём шла речь в его столичной резиденции в Кузьминках. Читайте на странице 3.



В КРУГУ СКАЗОЧНЫХ ГЕРОЕВ

Дед Мороз, Снегурочка, Красная Шапочка, Бармалей и другие персонажи любимых сказок заглянули в Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени М.Н. Румянцева (Карандаша). Они вышли на арену и рассказали пришедшим на представление детям увлекательную новогоднюю историю. Читайте на странице 3.



СЛЕДУЯ ЗА МЕЧТОЙ

Ровно в 10 часов утра в Центре профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве началось торжественное мероприятие в честь выпуска слушателей. Подробности читайте на странице 4.



ЭКЗАМЕНАТОР СТРОГ, НО МЫ НЕ ИЗ ПУГЛИВЫХ

Корреспондентам «Петровки, 38» удалось побывать на третьем этапе конкурса на звание «Лучший по профессии» в системе Главного управления МВД России по г. Москве. Читайте на странице 4.



СИЛА ЗНАНИЙ

Прошли итоговые занятия по определению уровня профессиональной подготовленности руководящего состава ГУ МВД России по г. Москве. Читайте на странице 5.



ЕСЛИ ВЫ ЗА РАДОСТЬЮ — ЗАХОДИТЕ БЕЗ СТУКА!

Древние египтяне верили, что перед вратами Рая им зададут два вопроса: «Нашёл ли ты радость в жизни?» и «Твоя жизнь принесла радость другим?» И в нашем современном мире добрые поступки имеют огромный смысл для поддержания порядка. Читайте на странице 5.



СЛУЖБА НА ЛЮБОЙ ВКУС

В управлениях внутренних дел по административным округам столицы состоялись встречи руководителей подразделений с курсантами выпускных курсов Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, колледжа полиции и юридического колледжа. Продолжение на странице 6.



ТРАМПЛИН ДЛЯ ПОБЕДЫ — ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА

В нынешнем году завершать программу третьего этапа конкурса профессионального мастерства столичных правоохранителей довелось двум группам номинантов: специалистам по работе с личным составом и сотрудникам Центров профессиональной подготовки московской полиции. Читайте на странице 6.



ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ?

В канун Нового 2020 года в семье Аллы и Андрея ГУЖЕВЫХ радость поистине вселенского масштаба: родился десятый ребёнок! Третью дочку назвали Катенькой, у неё отличные показатели: вес 3250 граммов и рост 51 сантиметр. Читайте на странице 7.



МЫШЬ ЗДЕСЬ — ВСЕМУ ГОЛОВА!

В очень живописной волжской местности в Ярославской области, в 280 километрах от Москвы, располагается достославный Мышкин — в буквальном смысле сказочно интересный современный посад. Сейчас в нём бурлит по-своему особенная жизнь, хотя тут и поныне сохраняется дух патриархальности и при нахождении на мышкинской территории есть ощущение настоящей первозданности. Читайте на странице 8.



«ОЧЕНЬ ВРЕДНО НЕ ЕЗДИТЬ НА БАЛ, КОГДА ТЫ ЭТОГО ЗАСЛУЖИВАЕШЬ»

Помните эти слова доброй феи из кинофильма «Золушка» по сценарию Евгения Шварца? Как же заслужить поездку на бал, спросите вы. Очень просто. Нужно приехать в канун главного зимнего праздника в Филимонковский детский дом-интернат «Солнышко». Подробности читайте на странице 8.



СЕКРЕТЫ ПРАЗДНИЧНОГО ДЕРЕВА

Украшая ёлку, я задумалась: откуда пошла традиция наряжать её на Новый год? Узнав, где и когда впервые появилась новогодняя красавица, была удивлена, что в 20-х годах прошлого столетия украшение ёлки считалось преступлением... Читайте на странице 9.



ПИРОЖНОЕ «ЁЛОЧКА-ВИТАМИНКА»

Готовясь к приходу гостей на новогодний ужин, всегда стараюсь создать особенную атмосферу тепла и радости, декорировав дом праздничными украшениями. Красиво сервирую стол, используя фамильные серебристые блюда и хрустальные бокалы, эффектно сложенные красные или ярко-фиолетовые салфетки, а также цветы. Продолжение на странице 9.



ПРОВОЖАЯ СТАРЫЙ ГОД И ВСТРЕЧАЯ НОВЫЙ…

Уходит 2019 год — ещё один отрезок нашей земной жизни. Переступая рубеж времени, мы вступаем в Новый 2020 год от Рождества Христова. Читайте на странице 9.



ЗНАМЕНИЕ ДАЁТ СИЛУ!

Епископ Балашихинский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси владыка Николай возглавил божественную литургию, которая состоялась в храме Знамения за Петровскими воротами при ГУ МВД России по г. Москве 10 декабря в праздник иконы Божией Матери Знамение. Читайте на странице 10.



ДОРОГОЙ ДЕДУШКА МОРОЗ…

В благотворительный фонд «Петровка, 38» пришли письма на имя Дедушки Мороза. Все мы когда-то писали доброму волшебнику письма, наполнив их сокровенными желаниями и подробными рассказами о том, как хорошо себя вели в уходящем году. Но случается, что письма не доходят — почта в такие дни не справляется. И вот, следуя традиции, газета «Петровка, 38» решила опубликовать несколько новогодних писем детей сотрудников московской полиции, чтобы Дед Мороз точно их увидел и прочёл. Продолжение на странице 11.



СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОС: «КЕМ ВЫ МЕЧТАЛИ СТАТЬ В ДЕТСТВЕ?» Подробности читайте на странице 11.



ГРАБИТЕЛИ СКРЫЛИСЬ, НО ЭТО ВРЕМЕННО

Рассказывает один из руководителей УТ МВД России по ЦФО полковник полиции Дамир С. Продолжение на странице 12.



ВЫ НЕ ПРАВЫ, ПРЕЗИДЕНТ!

По случаю своего избрания на пост президента Интерпола начальник государственной полиции Швеции Бьорн Эриксон, открывая 1994 год, произнёс по телевидению пламенную речь о соблюдении скоростного режима, а потом, управляя автомашиной и опаздывая на службу, превысил дозволенную скорость на одной из улиц Стокгольма. Читайте на странице 12.



КТО ЕГО ЗНАЕТ...

—Василич, ну что за ерунда, ей-богу? Ты сам-то понимаешь, что говоришь?! — начальник отдела майор полиции Алексей Степанович Сенцов, казалось, был вне себя. Чтоб в его районе случилось такое и прямо перед Новым годом?! Читайте на странице 12.



ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Поздравления с Новым годом! Читайте на странице 13.



БУКЕТ ОПЕРНО-БАЛЕТНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Блистательные солисты-вокалисты и артисты балета, ярко проявившие себя на сценах оперных театров и концертных залов, выступили в Культурном центре столичного гарнизона полиции. Читайте на странице 13.



ГОРОСКОП В ГОД КРЫСЫ

Читайте на странице 14.



ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО?

Выбор наряда для новогоднего вечера — ответственная задача для каждой женщины. Следующие 12 месяцев пройдут под управлением Белой Металлической Крысы. Сегодня поговорим о том, в чём следует встречать праздник. Читайте на странице 14.



ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРАЗДНИЧНОЙ МОСКВЕ

Новогодние праздники — это то время, когда все мы возвращаемся в детство. Москва превращается в настоящую сказку. Читайте на странице 15.



ЭТОТ СТАРЫЙ БОРОДАТЫЙ НОВЫЙ ГОД

Анекдоты. Читайте на странице 16.



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