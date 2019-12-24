Максим Галкин прокомментировал слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. По словам комика, подобные сплетни сопровождают его всю жизнь.

Максим Галкин прокомментировал слухи о своей нетрадиционнойсексуальной ориентации. По словам комика, подобные сплетни сопровождают его всюжизнь.Еще во время учебы в университетеодногруппник упрекал его в гомосексуальности. "Может быть, потому что у менятакая интонация, интеллигентность какая-то такая. Я ничем в своей жизни это неподтверждал. Я понимаю если бы я ходил с парнем или вообще в принципе этим занимался,то для кого-то это стало бы очевидным", – поведал Максим Галкин.После, в момент расцвета карьеры, юморист столкнулся с завистливымколлегой по цеху. Комик не мог простить Галкину нарастающего успеха и распространял грязные слухи о конкуренте. Галкин отметил, что этот артист-неудачник досих пор распускает про него сплетни, постоянно высказываясь на эту темупублично.Масла в огонь, по словам Галкина, подлил писатель-сатирик Михаил Задорнов. Именно литератор впервые заявил о связи Максима с Сергеем Дроботенко. Михаил Николаевич сказал журналистам, что застукалкомиков в номере."Это было в Казахстане. И зашел Задорнов не в номер, а мы всевместе пошли в баню. Это был банный комплекс. Там было джакузи. Мы сели вджакузи, и он тоже сел с нами. Пузырьки замечательно поднимались со дна ищекотали яички всем троим и ничего там не было. Прошло много лет. Естественно,мы ездили вместе с ним, мы были малоизвестные артисты. Безусловно, был элементэкономии, мы не выбирали жить в одном номере", – поведал в ютуб-шоу "А поговорить?".К несчастью, вместе с Галкиным, Задорновым и Дроботенко в томзлополучном гастрольном туре участвовал и артист-завистник. И этот чудныйчеловек продолжил распускать слухи о Максиме, правда на этот раз в любовники комику он записал Сергея.22 Ноя 2019 в 10:16 PST"А Михал Николаич – это человек особый. Все, кто его знают,в курсе, что ради красного словца, ради успеха сиюсекундного – отца не пожалеет. Яисточник так и не нашел, где он это сказал конкретно. Когда его спросили: "Авот вы возили…". А он: "Конечно, я как-то захожу, а они сидят в джакузи", -смеетсяЮморист отметил, что Задорнов после вспыхнувшего в прессе всвязи с его высказыванием скандала просил прощения. Между тем Галкина слухи о его якобы интересе к мужчинам не тревожат. Не переживает из-за сплетен и супруга юмориста, певица Алла Пугачева.Не так давно Максим нашел статью, в которой утверждалось,что он, овдовев, наконец-то воссоединится с любимым. Автор материала даженазывал имя этого якобы любовника. Галкин показал текст Пугачевой."Я спокойна. Я спокойна. Хорошая партия", – процитировалсупругу комик.