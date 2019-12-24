Ирина Шейк получила странный подарок от подруги. В Сети ходят слухи, что приятельница нарочно старается подмочить репутацию модели.

Ирина Шейк получила странный подарок от подруги. В Сети ходят слухи, что приятельницанарочно старается подмочить репутацию модели.Своеобразный презент звездаполучила в канун Рождества. Ближайшая подруга, "ангел" Victoria’sSecret Стелла Максвелл вручила Ирине Шейк свои ношеные носки снезамысловатым узором.последнее время модели очень сблизились. Поговаривают, что Максвелл умышленноприглашает коллегу на шумные вечеринки, где Ирина Шейк нередко предстает не влучшем виде. Фото с закрытых тусовок, которые знаменитость публиковала всоцсети, насторожили ее поклонников.На одной из них девушки устроили себепраздник живота со стейками и пирожными. И это несмотря на то, что тщательноследит за фигурой и обычно не ест и не пьет лишнего.20 Дек 2019 в 3:45 PSTНо, оказывается, и супермодели иногдапозволяют себе похулиганить. Примечательно, что Максвелл стала частенькопубликовать в своем аккаунте в "Инстаграм" снимки, где выглядит безупречно, вто время как на них то зевает, то моргает.