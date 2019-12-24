Ирина Шейк получила странный подарок от подруги. В Сети ходят слухи, что приятельница
нарочно старается подмочить репутацию модели.
Ирина Шейк получила странный подарок от подруги. В Сети ходят слухи, что приятельница
нарочно старается подмочить репутацию модели.
Своеобразный презент звезда
получила в канун Рождества. Ближайшая подруга, "ангел" Victoria’s
Secret Стелла Максвелл вручила Ирине Шейк свои ношеные носки с
незамысловатым узором.
В
последнее время модели очень сблизились. Поговаривают, что Максвелл умышленно
приглашает коллегу на шумные вечеринки, где Ирина Шейк нередко предстает не в
лучшем виде. Фото с закрытых тусовок, которые знаменитость публиковала в
соцсети, насторожили ее поклонников.
На одной из них девушки устроили себе
праздник живота со стейками и пирожными. И это несмотря на то, что тщательно
следит за фигурой и обычно не ест и не пьет лишнего.
20 Дек 2019 в 3:45 PST
Но, оказывается, и супермодели иногда
позволяют себе похулиганить. Примечательно, что Максвелл стала частенько
публиковать в своем аккаунте в "Инстаграм" снимки, где выглядит безупречно, в
то время как на них то зевает, то моргает.