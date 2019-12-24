19 декабря Галине Волчек исполнилось 86 лет. Возраст солидный, но худрук Современника продолжала работать, репетировать. И в реанимацию она попала из театра.

19 декабря Галине Волчек исполнилось 86 лет. Возраст солидный, но худрук "Современника" продолжала работать, репетировать. И в реанимацию она попала из театра.Сегодня легендарный художественный руководитель театра "Современник" находится в Боткинской больнице. Говорят, что актрису были вынуждены ввести в медикаментозную кому – нее развилась двухсторонняя пневмония, из-за чего она не может самостоятельно дышать и врачи подключили звезду к аппарату искусственной вентиляции легких. По мнению специалистов, к таким серьезным осложнениям привел хронический бронхит.Напомним, что постоянные стрессы в жизни худрука и режиссера привели также к проблемам с легкими и к гипертонии – на протяжении многих лет у Галины Волчек прослеживаются проблемы с сердечной мышцей. Еще в 2014 году у звезды зафиксировали практически полную атриовентрикулярную блокаду сердца, когда у нее был нарушен сердечный ритм.Галина Волчек – дама с формами, поэтому вес ее тела давит на межпозвоночные диски, вызывая невыносимую боль и не давая двигаться без поддержки. Именно этим объясняется инвалидное кресло, на котором худрук "Современника" перемещается уже несколько лет.всего на полтора года моложе своей коллеги по "Современнику" Галины Волчек. О ее изматывающем лечении актер якобы как-то пошутил: "Если бы я лечился столько, сколько Галя, я бы давно помер!"