За акт вандализма на мемориале Вечный огонь преступники отправятся в колонию. В Кировске суд вынес хулиганам обвинительный приговор с реальными сроками. Об этом сообщает ГТРК Калуга.

За акт вандализма на мемориале "Вечный огонь" преступники отправятся в колонию. В Кировске суд вынес хулиганам обвинительный приговор с реальными сроками. Об этом сообщает ГТРК "Калуга".Как известно летом два молодых человека совершили кощунственный поступок на кировской Площади Победы. В пламя Вечного огня они бросили венки и цветы, лежащие у мемориала. Преступление зафиксировала видеокамера. Полиция оперативно разыскала и задержала хулиганов.В итоге после признания своей вины вандалы получили разные сроки. Ранее судимый молодой человек осужден на два года шесть месяцев колонии строгого режима. Другому суд вынес более мягкий приговор — полгода в колонии-поселении.