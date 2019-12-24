Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько в разговоре с корреспондентом Дни.ру задал президенту Белоруссии Александру Лукашенко целый ряд весьма непростых вопросов относительно необходимости белорусской независимости. Именно невозможность дать четкий ответ ни на один из них и толкает Батьку, уверен эксперт, на проведение белорусизации.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" задал президенту Белоруссии Александру Лукашенко целый ряд весьма непростых вопросов относительно необходимости белорусской независимости. Именно невозможность дать четкий ответ ни на один из них и толкает Батьку, уверен эксперт, на проведение белорусизации.
За годы правления Александра Лукашенко в Белоруссии успела сложиться "новая шляхта" в лице семьи президента Белоруссии и приближенных к ней политиков и чиновников. Именно они, уверен Богдан Безпалько, сознательно избрали для страны путь белоруссизации.
Политолог отметил, что, в целом. для постсоветских республик частичный отказ от остатков русской идентичности является естественной частью национального строительства. "Во
многих из этих республик действительно население разговаривает на своем языке,
у них своя культура и даже антропологически они сильно отличаются от русских.
Ну, например, в Армении или в Узбекистане", – в разговоре с "" заметил Богдан Безпалько.
Однако провернуть тот же самый процесс в Белоруссии или на Украине уже значительно сложнее. "Там практически
русское население, им нужно выдумывать идентичность, нужно внедрять ее в массы", – добавил эксперт.
7 Дек 2019 в 2:10 PST
Тем не менее, Александр Лукашенко решился на белоруссизацию, а значит – на отказ от русской идентичности. Таким образом, уверен Бондан Безпалько, он пытается избежать слияния Белоруссии и России.
"Если
мы схожи во всем – в менталитете, в культуре, в языке – то тогда не совсем
понятным остается, почему мы, собственно говоря, до сих пор настолько разные
государства. Почему мы до сих пор не реальное союзное государство, прочему мы
просто не одно государство?" – задался вопросом Богдан Безпалько. Подталкивает к интеграции и культивируемая в Белоруссии, не без участия самого , ностальгия по СССР.
"Ну так
давайте объединимся в одно государства, пусть хотя бы напоминающее то, которое
распалось в 1991 году", – предложил политолог.
Однако, уверен он, на такой шаг не пойдет, поскольку в его глазах это будет означать полную потерю или сильное ограничение личной власти. "Поэтому
для того, чтобы эту власть как-то обосновать, он говорит о независимости, об
отдельной культуре, о том, что белорусы сильно отличаются от русских и так
далее", – заключил Богдан Безпалько.