При президентстве Владимира Зеленского Украинский институт национальной памяти продолжил заниматься уничтожением любой связи страны с ее историей, что он начал делать в бытность у власти его предшественника, Петра Порошенко. Новый глава организации отчитался о том, что была найдена возможность изуродовать монумент Родина-мать в центре Киева. Платить за все предложено простым украинцам.

При президентстве Владимира Зеленского Украинский институт национальной памяти продолжил заниматься уничтожением любой связи страны с ее историей, что он начал делать в бытность у власти его предшественника, Петра Порошенко. Новый глава организации отчитался о том, что была найдена возможность изуродовать монумент Родина-мать в центре Киева. Платить за все предложено простым украинцам.Украинские власти взяли на вооружение идеологию, для поддержания которой требуется безостановочная фальсификация истории. Самые большие проблемы Незалежная испытывает с советским периодом своего существования, поскольку буквально все, что у нее есть, было создано именно тогда.Одним из самых ярких и красноречивых символов советского прошлого Украины является монумент Родина-мать в центре Киева. В своих руках статуя держит щит, на котором изображен герб СССР. Специально для борьбы с такими памятниками был создан Украинский институт национальной памяти. Особо он отличился в бытность президентом Петра Порошенко.Учреждение продолжило свою работу и при Владимире Зеленском. Более того, новый глава учреждения Антон Дробович смог сделать то, с чем не справился его более одиозный предшественник Владимир Вятрович.Выяснилось, что в Институте электросварки имени Патона нашли способ убрать со щита Родины-матери пресловутый советский герб. "Мне буквально позавчера сообщили, что в Институте Патона есть решение, как демонтировать, но это решение будет очень дорогим", – цитирует издание "Политнавигатор" Антона Дробовича. Он пообещал спросить совета у простых украинцев, "готовы ли они заплатить такие средства из своих налогов".Материал дополняется.