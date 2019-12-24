Житель подмосковного Ногинска выжил после того, как ему выстрелили в лицо из пистолета. Уточняется, что на мужчину напали двое злоумышленников. Личности злоумышленников уже установлены. ..

Житель подмосковного Ногинска выжил после того, как ему выстрелили в лицо из пистолета. Уточняется, что на мужчину напали двое злоумышленников.Личности злоумышленников уже установлены. Оба имеют судимости. По данным , бандиты похитили похитили у пострадавшего четыреста рублей, телефон и скрылись. Сумма ущерба превысила семнадцать тысяч рублей.