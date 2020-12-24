Ее победе можно помочь, проголосовав.
Ее победе можно помочь, проголосовав.
Аня Брынза из Камешково учится в 3 классе камешковской школы №1. Занимается уже 5 лет на отделении спортивной аэробики и в дальнейшем хочет связать свою жизнь со спортом.
- Еще люблю много путешествовать и познавать мир, ведь в нём очень много интересного и познавательного.Люблю читать книги Холли Вебб, рассказала она.
Сейчас она на втором месте. Онлайн-голосование закончится 27 декабря, а победителя объявят 31 декабря.
Проголосовать за нашу Аню можно