Ее победе можно помочь, проголосовав.

Ее победе можно помочь, проголосовав.Аня Брынза из Камешково учится в 3 классе камешковской школы №1. Занимается уже 5 лет на отделении спортивной аэробики и в дальнейшем хочет связать свою жизнь со спортом.- Еще люблю много путешествовать и познавать мир, ведь в нём очень много интересного и познавательного.Люблю читать книги Холли Вебб, рассказала она.Сейчас она на втором месте. Онлайн-голосование закончится 27 декабря, а победителя объявят 31 декабря.Проголосовать за нашу Аню можно