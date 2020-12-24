Суд приговорил его к восьми годам колонии.
Ленинский суд Владимира приговорил местного жителя на восемь лет колонии строгого режима за убийство приятеля. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Выяснилось, что вечером 18 марта у дома № 24 «Б» на улице Дворянской ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью накинул на шею мужчины провод от зарядного устройства и задушил его.
«Он повалил жертву на землю, прижал ногами и, перекрыв доступ воздуха в лёгкие, убил. Смерть наступила на месте», - пояснили в надзорном ведомстве.
Убить владимирца бывший зэк захотел после того, как тот избил его в ходе ссоры.
Гособвинение по уголовному делу поддерживал заместитель прокурора области Д.Н. Горшков. Суд согласился с позицией прокуратуры. Приговор в законную силу не вступил.