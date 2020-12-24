Банда орудовала с 1993 года.

Андрей Муртазин, его брат, а также другой 47-летний член банды «Восьмёрочные» признаны виновными в незаконной перевозке и хранении, оружия, боеприпасов, а также взрывных устройств и взрывчатых веществ.Напомним, что 23 декабря 2019 года силовики обнаружили в двух гаражах, расположенных на территории города Гусь-Хрустальный, схрон с оружием и боеприпасами.«Были изъяты: автомат, снайперская винтовка, два самодельных взрывных устройства, пистолеты, пистолеты-пулеметы, пакеты с взрывчатым веществом, гранаты, более 2 000 патронов и так далее», - сообщает пресс-служба владимирского следственного комитета.Выяснилось, что в 1993 году Андрей Муртазин основал преступную группу, которая получила название «Восьмёрочные».Как подчёркивают в следкоме, в их профиль входило похищение людей, разбои и вымогательство.В 1998 году лидер ОПГ для поддержания авторитета в криминальной и бизнес среде купил огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства на средства из «общака».С 1998 по 2005 годы арсенал хранился в гаражах, где позже его нашли оперативники.В результате Гусь-Хрустальный городской суд назначил Андрею Муртазину наказание в виде 7 лет колонии со штрафом в размере 200 000 рублей, его брату – в виде 3,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей, а также члену организованной группы – 6 лет тюрьмы со штрафом в размере 200 000 рублей.С учётом уже имеющихся приговоров Андрей Муртазин проведёт на зоне 9 лет, а его «коллега» - 8,6 лет.