Роспотребнадзор озвучил условия, при которых в церквях допускается проведение богослужений.

Владимирский Роспотребнадзор направил в храмы РПЦ рекомендации по ограничению доступа граждан «65+» в Рождество и другие дни. Ведомство также просит людей с хроническими заболеваниями поостеречься от посещения церквей.«Во время богослужений и религиозных обрядов обязательно ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции. Обязательно должна присутствовать разметка», - отметила пресс-секретарь Роспотребнадзора Марина Колтунова.Кроме того, она призвала священнослужителей провести с прихожанами разъяснительную работу.