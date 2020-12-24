Это не только удобно, но также и безопасно. Дистанционный способ оплаты квитанций становится всё более популярным. Об этом рассказали в компании «ЭнергосбыТ Плюс». Но часто пожилые люди

Это не только удобно, но также и безопасно. Дистанционный способ оплаты квитанций становится всё более популярным. Об этом рассказали в компании «ЭнергосбыТ Плюс». Но часто пожилые люди боятся попробовать новые удобные онлайн-сервисы. Энергетики просят молодое поколение помочь своим родным с оплатой и передачей показаний счетчиков. Как это делает, например, Дарья Трофимова. Девушка регулярно навещает свою