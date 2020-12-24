Эпидситуация по заболеваемости коронавирусом в регионе постепенно стабилизируется, говорят в Белом доме, но до плато еще далеко. За последнюю неделю в области зафиксирован значительный

Эпидситуация по заболеваемости коронавирусом в регионе постепенно стабилизируется, говорят в Белом доме, но до плато еще далеко. За последнюю неделю в области зафиксирован значительный рост зараженных старшей возрастной группе. Граждане в возрасте 65+ все чаще попадают на больничные койки. Первый заместитель губернатора Сергей Шевченко напомнил горожанам, что сходить в магазин или в аптеку за них