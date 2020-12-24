За период наблюдения в области отмечен 431 летальный случай.

По состоянию на 24 декабря в медицинских организациях региона действует 1875 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 92 процента из них занято (1728), свободны – 147. 15585 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 174 человека. За период наблюдения в области отмечен 431 летальный случай. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.(Фото: Pixabay)