Будут действовать и другие важные кол-центры российской столицы.

В праздничные новогодние дни городская горячая линия по коронавирусу будет работать в штатном режиме. Продолжат работу и кол-центы для доноров плазмы и горячей линии Говори руками для москвичей с нарушениями слуха. Об этом сообщает официальный сайт правительства Москвы.Впереди Новый год и длинные новогодние выходные. Несмотря на праздничные дни, горячая линия по коронавирусу не будет прекращать свою работу. Во время новогодних каникул кол-центр продолжит работать в стандартном режиме. Как и сейчас, звонки будут приниматься ежедневно 8 до 21 часа. Представители старшего поколения и люди с хроническими заболеваниями будут обеспечены всем необходимым, чтобы их пребывание дома было максимально комфортным и безопасным. Не будут останавливать свою работу кол-центр для доноров плазмы с антителами к COVID-19 и горячая линия для горожан с нарушениями слуха, — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусом, начал работать в марте 2020 года. Ее создали для того, чтобы люди старшего поколения и граждане с хроническими заболеваниями и групп риска могли лишний раз не ходить в магазины, аптеки и поликлиники. Только с 23 марта по 26 июня на линию поступило 1 295 890 звонков и было оформлено 512 709 социальных услуг.Прием заявок был возобновлен в конце сентября. Соблюдающие домашний режим категории граждан могут заказать бесплатную доставку льготных лекарств, продуктов, товаров первой необходимости, медицинских препаратов и кормов для животных. Также можно заказать доставку дров в дачные и жилые загородные дома.