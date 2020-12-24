В горадминистрации творчески подошли к борьбе с ковид-диссидентами.

В связи со «сложной ситуацией» с пандемией коронавируса, мэрия Владимира решила творчески подойти к борьбе с ковид-диссидентами. Напомним, что ежедневно в общественном транспорте областного центра чиновники и полиция горожан, которые не имеют при себе средств индивидуальной защиты, либо отказываются их надевать.О необходимости носить маску во Владимире сняли видеоролик. Герои записи под названием «Надень, наконец, уже эту маску» - известные владимирские врачи, спортсмены, деятели культуры, общественники призывают беречь не только своё здоровье, но и не заражать окружающих.В списке участников акции: главврач станции «скорой помощи» Георгий Жуков; чемпион Европы по самбо Антон Коновалов; главный редактор «Автогазеты» Сергей Федяев; руководитель регионального исполкома ОНФ Виктория Дерипаско; директор «Центра спортивной подготовки» Александр Логвинов; народная артистка РФ, актриса владимирского театра драмы Галина Иванова.