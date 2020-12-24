Вылечились от недуга – 110 человек. Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь двух пациентов.

По информации правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 116 новых случаев заражения Covid-19, что на четыре больше, чем 23 декабря. Вылечились от недуга – 110 человек.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 64 костромичам. Семь новых пациентов выявлено в Буе, пять – в Островском районе, по четыре – в Нерехте и Антроповском районе, по три – в п. Красное-на-Волге, Галиче, Шарье и Костромском районе. По два диагноза поставили в Волгореченске, Солигаличе, Мантурово, Макарьеве, Межевском районе, по одному – в Вохме, Кологриве, Сусанино, а также в Парфеньевском, Судиславском, Октябрьском, Пыщугском районах. Ещё двое заразились ковидом будучи в командировке на территории региона.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь двух пациентов.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 14 242 жителя. Врачам удалось поставить на ноги 10 913 пациентов. В стационарах лежит 726 человек, из них 420 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 682 заболевших.