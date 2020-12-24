Смерть от ковида подтвердилась ещё у 10 пациентов.

183 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано во Владимирской области за последние сутки, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Выздоровели - 174 человека.Всего с начала периода заболели 17317 жителей области, излечились - 15585 владимирцев, скончался за период пандемии – 431 пациент. За минувшие сутки смерть от ковида подтвердилась ещё у 10 человек.Согласно официальной статистике, в лидерах по заболеваемости за прошедший день – Владимир – 49 заразившихся, 23 новых случая в Гусь-Хрустальном, 16 - в Муромском, 12 - в Ковровском, 10 - в Юрьев-Польском, 10 - в Александровском, 9 - в Суздальском, 8 - в Кольчугинском, 8 - в Вязниковском, 7 - в Петушинском, 6 - в Собинском, 5 - в Камешковском, 5 - в Меленковском, 4 - в Киржачском, 4 - в Гороховецком, 4 - в Селивановском ,1 - в Судогодском районах и 2 - в ЗАТО Радужный.