В составе бригады – 14 врачей и 11 медработников среднего звена. Среди них -терапевты, инфекционисты, анестезиолог-реаниматолог и медицинские сёстры-анестезисты.

Ранее «33Live.Ru» , что на помощь владимирским медикам в регион приедут их коллеги из Башкирии. Вечером 23 декабря они прибыли во Владимир.В составе бригады – 14 врачей и 11 медработников среднего звена. Среди них -терапевты, инфекционисты, анестезиолог-реаниматолог и медицинские сёстры-анестезисты.Руководит медбригадой врач-терапевт Руслан Гумеров, возглавлявший ковидарий клиники Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ). Ранее доктор помогал бороться с пандемией в Карачаево-Черкесии. Башкирские врачи также помогали в Амурской области, на Камчатке и даже трудились в коронавирусных госпиталях ближнего зарубежья – в Абхазии и Киргизии.Специалисты приступили к работе в ОКБ и больницах №5 и №6 в областном центре, где развёрнуты койки для лечения пациентов с Covid-19. Они пробудут в регионе до 11 января включительно.