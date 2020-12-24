В уходящем году команда Молодежки ОНФ стала сильнее и профессиональнее: к ней присоединились многие неравнодушные люди. Итоги года обсуждались на пресс-конференции с участием представителей федеральных ведомств.

В уходящем году команда "Молодежки ОНФ" стала сильнее и профессиональнее: к ней присоединились многие неравнодушные люди. Итоги года обсуждались на пресс-конференции с участием представителей федеральных ведомств.Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич напомнил, что в рамках акции "Мы вместе" члены "Молодежки" развозили продукты и лекарства нуждающимся, брали шефство над пожилыми и одинокими людьми."Мы подписали соглашение о сотрудничестве с ФМБА, МЧС и Рослесхозом. Очень знаково и здорово, что такие крупные организации воспринимают нас не просто как волонтеров, а как полноценных партнеров, которые всегда готовы максимально оперативно включиться там, где нужна помощь, – рассказал Кастюкевич в ходе пресс-конференции на площадке .Деятельность команды "Молодежки ОНФ" высоко оценили в Рослесхозе. Совместная работа подтверждает, насколько высок запрос общества на решение экологических проблем, отметил замруководителя федерального агентства Иван Советников.Поблагодарила "Молодежку" и уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. А глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова отметила неравнодушие участников команды и их активную жизненную позицию.С наступающим Новым годом членов "Молодежки" поздравил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. "Хочу вас поблагодарить за то, что вы сделали в 2020 году – очень тяжелом и необычном. Вы молодцы. Общероссийский Народный Фронт внимательно следит за вашей работой и поддерживает вас во всем", – сказал он.Группы быстрого реагирования "Молодежки ОНФ" помогали перепрофилировать больницы в ковидные госпитали, проводили образовательные форумы и работали в зонах чрезвычайных ситуаций во многих регионах страны."И если раньше у нас хватало ресурса только на одну территорию ЧС, то в этом году мы одновременно выдвигались в несколько точек и еще оставался резерв для оперативного реагирования", – рассказал Игорь Кастюкевич.Команда "Молодежки ОНФ" постоянно растет. Сейчас она насчитывает 72,5 тысячи участников со всех регионов страны. Присоединиться к команде может каждый."Молодежка ОНФ" сегодня – это полноценная платформа, которая помогает строить гражданское общество. И самое главное достижение – это то, что нам верят люди. Они нас ждут и надеются на нашу помощь. Все только начинается!" – резюмировал Игорь Кастюкевич.