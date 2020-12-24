Из-за «коронавирусных» ограничений в этом году конкурс прошел в один этап в дистанционном формате.

25 декабря в администрации города Владимира состоится торжественное вручение персональных стипендий города Владимира для социально и общественно активных молодых людей. Из-за «коронавирусных» ограничений в этом году конкурс прошел в один этап в дистанционном формате.Заявки на конкурс по соисканию стипендий подали лидеры молодежных общественных объединений и организаций, действующих на территории города Владимира, лидеры первичных профсоюзных организаций студентов, органов студенческого самоуправления, советов молодежи организаций и предприятий города, молодые люди, реализующие проекты (программы) в сфере городской молодежной и социальной политики.Единовременная выплата в размере четырех тысяч рублей будет вручена 25 лауреатам конкурса.Персональная стипендия города Владимира для социально и общественно активных молодых людей была учреждена в 2012 году для поощрения и поддержки молодёжных инициатив, стимулирования общественной деятельности молодёжи.Участвовать в конкурсе на соискание стипендии могут молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет в номинациях:- «Здоровое поколение» - за реализацию проектов, программ, мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, популяризации спорта, профилактике асоциальных явлений в молодежной среде;- «Дорогою добра» - за реализацию проектов, программ, мероприятий в сфере добровольчества;- «Молодежное самоуправление» - за реализацию проектов, программ, мероприятий по формированию активной гражданской позиции, правовой и политической культуры молодежи;- «Первая полоса» - за реализацию проектов в сфере молодежной журналистики;- «Творческий полет» - за реализацию проектов, программ и мероприятий по развитию молодежного творчества;- «Гражданин России» - за реализацию проектов, программ, мероприятий по патриотическому воспитанию.