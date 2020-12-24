Предприятие «Рустехнологии Муром» продолжает добрую традицию благотворительных подарков детям. Праздничное настроение они дарят тем, кто в этом нуждается наиболее остро.

Предприятие «Рустехнологии Муром» продолжает добрую традицию благотворительных подарков детям. Праздничное настроение они дарят тем, кто в этом нуждается наиболее остро.Это серое декабрьское утро для ребят стало действительно добрым. И пусть вместо саней с оленями современное авто, зато в коробках самые настоящие сюрпризы.Виктория Орлова, помощник генерального директора ООО «Объединенная компания Рустехнологии Муром»:- Компания «Рустехнологии Муром» и лично учредитель компании, господин Ма Дэмин, вот уже несколько лет помогают детским домам, приютам, школам-интернатам. Пусть в новом году сбудутся все желания и осуществятся все мечты этих детишек, а мы будем счастливы привнести в их жизнь частичку тепла и радости.Для всех детей Новый год – время сказки и чудес. А для этих особенно. Они уже знают - под Новый год к ним обязательно приедут друзья.Андрей:- Здравствуй, праздник новогодний, праздник елки и зимы. Всех друзей своих сегодня позовем на елку мы.Александр Тушин:- Это очень здорово, что нам дарят такие подарки. Мы очень рады, спасибо.Татьяна Горелая, директор ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) образовательная школа-интернат о. Муром:- Компания "Рустехнологии" оказала нам такую честь и подарила детям сладкие подарки первый раз, за что мы им благодарны. Всего у нас в школе 397 детей, 400 подарков мы получили сегодня от этой организации. Дети наши будут очень и очень довольны.Следующий в списке – Дом малютки. Здесь малышам нужнее конфет и шоколадок средства гигиены: кремы, салфетки, подгузники. Только самое лучшее и проверенное. Всего у компании - четыре благотворительных пункта.Татьяна Масленникова, зам. главы администрации Муромского района, начальник управления образования Муромского района:- Второй год мы тесно работаем с предприятием Рустехнологии, и они нам оказывают помощь не только новогодними подарками, но и в целом, помощь по укреплению материальных баз школ и детских садов, за что им огромная благодарность.Кроме воспитанников школы-интерната и дома ребенка, компания "Рустехнологии Муром" помогает детям из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей. Там убеждены : ни один ребенок в праздник не должен остаться без подарка.Наталья Головешкина Вести - Владимир при содействии телекомпании "Муромский меридиан".