Ни одна школа региона полностью не закрыта на карантин.

Как сообщил департамент образования во время брифинга по ситуации с коронавирусом, во Владимирской области на частичном карантине по Covid-19 находятся 18 детских садов в пяти муниципалитетах. Из-за ОРВИ дома сидят 15 дошкольных учреждений в восьми городах и районах.Ни одна школа полностью не закрыта на карантин из-за ковида. Частично образовательный процесс приостановлен в 11 учреждениях на территории пяти муниципальных образований. Ещё восемь школ в трёх городах отправлены на карантин из-за ОРВИ.