Злоумышленник зашел в подъезд дома за пожилой женщиной и, дождавшись удобного момента, похитил ее сумку...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже.В территориальный отдел полиции обратилась 78-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что неизвестный на лестничной клетке дома, расположенного на 1-й Ватутинской улице, отобрал у нее сумку, в которой находились продукты питания и кошелек с денежными средствами, после чего скрылся с места происшествия. Материальный ущерб составил 37 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.Установлено, что злоумышленник зашел в подъезд дома за пожилой женщиной и, дождавшись удобного момента, похитил сумку.Отделением дознания МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57