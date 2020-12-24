Злоумышленник зашел в подъезд дома за пожилой женщиной и, дождавшись удобного момента, похитил ее сумку...
Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже.
В территориальный отдел полиции обратилась 78-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что неизвестный на лестничной клетке дома, расположенного на 1-й Ватутинской улице, отобрал у нее сумку, в которой находились продукты питания и кошелек с денежными средствами, после чего скрылся с места происшествия. Материальный ущерб составил 37 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.
Установлено, что злоумышленник зашел в подъезд дома за пожилой женщиной и, дождавшись удобного момента, похитил сумку.
Отделением дознания МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ТиНАО
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