Снегопад близко. В МЧС предупреждают об ухудшении погодных условий 25 и 26 декабря. Уже утром 25 декабря во Владимире и по всему региону ожидается метель. На отдельных участках дорог возможны

Снегопад близко. В МЧС предупреждают об ухудшении погодных условий 25 и 26 декабря. Уже утром 25 декабря во Владимире и по всему региону ожидается метель. На отдельных участках дорог возможны снежные заносы, порывы ветра по прогнозу будут достигать 15-17 м/с. В МЧС предупреждают о возможных обрывах линий электропередач и связи, авариях на объектах электроснабжения. Тревожное