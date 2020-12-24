Недавно фронтовику исполнилось 95 лет.

24 декабря горсовет Владимира присвоил звание «Почётный гражданин города» ветерану Великой Отечественной войны Николаю Щелконогову. Формулировка - «За активное участие в общественной жизни города и патриотическое воспитание подрастающего поколения».Николай Матвеевич Щелконогов родился в 1925 году. Свой воинский подвиг он совершил в совсем юные годы. В 17 лет он ушёл на фронт, где был разведчиком. Участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, в Восточно-Померанской операции, в штурме Берлина. Награждён орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, Славы 3-й степени, двумя медалями «За боевые заслуги». Николай Матвеевич был трижды контужен. Из вооружённых сил страны уволился в 1956 году. Проработал 12 лет в объединении «Техника», 20 – в Совете профсоюзов. Является ветераном труда.Николай Матвеевич много лет проводит в школах, лицеях, колледжах и университетах уроки мужества. Организует работу по подготовке призывников.