Всего неделя остается до Нового года, и приобретение подарков сейчас в самом разгаре.

Всего неделя остается до Нового года, и приобретение подарков сейчас в самом разгаре. Тех, кто еще не определился с выбором, приглашает Владимирский Экспоцентр. На выставке Новогодняя карусель — десятки интересных идей для праздничных презентов.Скатерти с эффектом клеёнки, японские махровые полотенца, подушки и одеяла из шелка и льна, постельное белье из натуральных тканей. Компания «Скатерть-самобранка» уже несколько лет привозит во Владимир практичный и качественный домашний текстиль.Марина, покупатель:- На Новый год это очень хороший подарок. То, что в наше время нужно в семье, в быту — полотенца, постельное белье, скатерти — это всегда надо. И цена нормальная, доступная.Неизменный интерес у покупателей вызывают скатерти с пропиткой. Любую жидкость, которую пролили на такую поверхность, можно просто стряхнуть. Эффект отталкивания жидкости сохраняется даже после стирки. Размеры скатертей — до 5 метров. Есть и новинки — текстиль для праздничного стола с люминесцентной нитью и кружевными вставками.Юлия Черкасова, представитель компании «Скатерть-самобранка»:- Тенденция идет такая, что стелют дорожки на скатерти — красиво очень смотрится. Здесь у нас представлены скатерти уже со встроенной дорожкой — смотрится потрясающе красиво.Практичные подарки — на стенде «Пылесос на ладони». Это изделия для уборки из микрофибры и бамбука производства Швеции. Они позволяют навести чистоту на любых поверхностях - без бытовой химии и вреда для здоровья. Высокое качество по оптимальной цене — от 100 рублей. Особое плетение волокон салфетки из микрофибры позволяет удалить жирный крем с зеркальной поверхности. А салфетка-сеточка легко справляется с налетом и загрязнениями на посуде.Ираида Бодренко, генеральный директор фирмы "Лесна», г. Москва:- Это изумительная сеточка узелкового плетения — первая новиночка. Вот этот чистик, который удивителен тем, что он удаляет загрязнения не только с жестких поверхностей, но и с мягких. Кроссовки, замша, мягкая мебель, пятна на одежде, воротнички на куртке — всё без моющих средств, с помощью этого чистика.Стильные и удобные куртки, пальто разной длины и размеров — здесь можно выбрать верхнюю одежду как известных брендов из Финляндии и Норвегии, так и производителей из Прибалтики и России. Женские и мужские модели. Минимум фурнитуры. На этот раз ассортимент пополнился новой коллекцией актуальных оттенков. Вся одежда на стенде — из натуральных водоотталкивающих тканей, с мембранными утеплителями - легкими и морозостойкими.Максим Барышев, представитель фирмы по производству финской одежды:- Это предновогодняя выставка и собрали новинки не только зимней коллекции, которые сейчас актуальны, но и новинки весенней. У нас классика. Это, всё-таки, в основном строгая одежда, но различной длины, различные размеры.Не только одежда, товары для дома и подарки — на выставке «Новогодняя карусель» представлены и продукты от производителей. А приобрести всё это можно во Владимирском Экспоцентре, до 26 декабря включительно.Наталья Головешкина, Андрей Синягин, В-В.