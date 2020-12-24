В истории Владимирской области наступили сумерки. В Президентской академии состоялась дискуссия о проблемах и перспективах нашего региона на рубеже третьего десятилетия XXI века.

В истории Владимирской области наступили сумерки. В Президентской академии состоялась дискуссия о проблемах и перспективах нашего региона на рубеже третьего десятилетия XXI века. Экономисты, профессора и политики вынесли свой “приговор” Владимирской области. Одним из докладчиков стал доктор экономических наук, профессор Президентской академии – Александр Новиков. По его мнению, у области нет светлого будущего. Население сокращается.