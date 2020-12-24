Интересно, что «Хартия» и «Эко-Транс» подняли плату – на 5,4%, и 4,8% соответственно.
Региональный оператор по вывозу ТБО, обслуживающий зону № 2 во Владимирской области, снизит плату за свои услуги на 8%. Об этом сообщает департамент цен и тарифов.
Понижение связано с отменой тарифа ООО «Мусороперегрузочная станция», а значит ООО «Биотехнологии» не будут нести расходы на обработку коммунальных отходов. Также снижены затраты на захоронение мусора «СпецТехАвто».
В итоге максимальный тариф на 2021 год составит 510,97 рублей за один кубометр.
К зоне № 2 относятся: Владимир, Ковров, Радужный, Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Суздальский и Судогодский районы.
Жители многоквартирных домов теперь будут платить: в городе – 103,9 рубля; на селе – 101,34. В частном секторе горожане будут отдавать – 108,58 рубля; селяне – 94,96 рубля.
Интересно, что «Хартия» и «Эко-Транс» подняли плату – на 5,4%, и 4,8% соответственно.