Интересно, что «Хартия» и «Эко-Транс» подняли плату – на 5,4%, и 4,8% соответственно.

Региональный оператор по вывозу ТБО, обслуживающий зону № 2 во Владимирской области, снизит плату за свои услуги на 8%. Об этом сообщает департамент цен и тарифов.Понижение связано с отменой тарифа ООО «Мусороперегрузочная станция», а значит ООО «Биотехнологии» не будут нести расходы на обработку коммунальных отходов. Также снижены затраты на захоронение мусора «СпецТехАвто».В итоге максимальный тариф на 2021 год составит 510,97 рублей за один кубометр.К зоне № 2 относятся: Владимир, Ковров, Радужный, Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Суздальский и Судогодский районы.Жители многоквартирных домов теперь будут платить: в городе – 103,9 рубля; на селе – 101,34. В частном секторе горожане будут отдавать – 108,58 рубля; селяне – 94,96 рубля.Интересно, что «Хартия» и «Эко-Транс» подняли плату – на 5,4%, и 4,8% соответственно.