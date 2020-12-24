Злоумышленник звонил пожилым гражданам и представлялся их родственником, который попал в беду, после чего сообщал, что ему срочно нужны денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы совместно с сотрудниками УВД по ЗАО задержали 22-летнего приезжего мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионеров.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 88-летний житель столицы. Мужчина рассказал, что ему на домашний телефон поступил звонок от неизвестного, который представился внуком. Звонивший сообщил, что ему срочно нужны денежные средства и попросил передать наличные через знакомого. Испугавшись за родственника, пенсионер согласился помочь и снял сбережения в ближайшем банкомате. Около подъезда своего дома он встретился с неизвестным и передал ему 200 тысяч рублей. Через некоторое время заявитель созвонился с внуком, который сообщил, что у него все в порядке и денежные средства он не просил. Поняв, что его обманули, потерпевший обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы при содействии сотрудников УВД по ЗАО на Проспекте Вернадского задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний неработающий приезжий мужчина.В ходе дальнейшей работы полицейские установили еще два эпизода противоправной деятельности задержанного. Аналогичным способом он похитил денежные средства двух пожилых женщин в возрасте 79 и 87 лет. Потерпевшие рассказали, что звонил неизвестный и представился их родственником, который попал в беду, после чего сообщил, что ему срочно нужны денежные средства. Общий материальный ущерб составил около 500 тысяч рублей.Следствием ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время полицейские проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление возможных соучастников, а также дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93