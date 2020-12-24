В ходе личного досмотра у молодого человека был обнаружен и изъят сверток с наркотическим средством – гашишем, общей массой более 200 граммов...

Оперуполномоченные Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮАО задержали подозреваемого в хранении наркотического средства – гашиша.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮАО на Чертановской улице был задержан 20-летний житель столицы. В ходе личного досмотра у молодого человека был обнаружен и изъят сверток с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – гашишем, общей массой более 200 граммов.По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22