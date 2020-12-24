Предварительно установлено, что злоумышленница дважды совершила хищение женских сумок известных брендов из крупного сетевого магазина, расположенного в торговом центре на востоке Москвы...

«Оперативниками уголовного розыска отдела МВД России по району Гольяново города Москвы задержана подозреваемая в кражах из магазинов.Предварительно установлено, что злоумышленница дважды совершила хищение женских сумок известных брендов из крупного сетевого магазина, расположенного в торговом центре на востоке Москвы. Женщина незаметно спрятала товары в свою сумку, после чего скрылась. Похищенное она продала возле ближайшей станции метро, а деньгами распорядилась по своему усмотрению.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая жительница столицы.Выяснилось, что задержанная может быть причастна к совершению аналогичных противоправных деяний. По имеющейся информации, в том же торговом центре она похитила дорогостоящие наушники, а из расположенного неподалеку супермаркета – элитный алкоголь.Дознавателем отдела МВД России по району Гольяново города Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк