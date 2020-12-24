Предварительно установлено, что злоумышленница дважды совершила хищение женских сумок известных брендов из крупного сетевого магазина, расположенного в торговом центре на востоке Москвы...
«Оперативниками уголовного розыска отдела МВД России по району Гольяново города Москвы задержана подозреваемая в кражах из магазинов.
Предварительно установлено, что злоумышленница дважды совершила хищение женских сумок известных брендов из крупного сетевого магазина, расположенного в торговом центре на востоке Москвы. Женщина незаметно спрятала товары в свою сумку, после чего скрылась. Похищенное она продала возле ближайшей станции метро, а деньгами распорядилась по своему усмотрению.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая жительница столицы.
Выяснилось, что задержанная может быть причастна к совершению аналогичных противоправных деяний. По имеющейся информации, в том же торговом центре она похитила дорогостоящие наушники, а из расположенного неподалеку супермаркета – элитный алкоголь.
Дознавателем отдела МВД России по району Гольяново города Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк