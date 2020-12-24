Медучреждения региона будут усиленно работать в новогодние праздники. Об этом на очередном брифинге сообщила Елена Утемова – директор облздрава. Она отметила, что в грядущие каникулы

Медучреждения региона будут усиленно работать в новогодние праздники. Об этом на очередном брифинге сообщила Елена Утемова – директор облздрава. Она отметила, что в грядущие каникулы риск заболеть больше. Поэтому все поликлиники региона будут принимать больных с признаками ОРВИ ежедневно, с 1 по 10 января. Работать в обычном режиме медучреждения планируют 3, 6 и 9 января.