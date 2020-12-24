Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России составил почти 30 тысяч и стал рекордным с начала пандемии. Инфекционист Евгений Тимаков рассказал, откуда появилась такая большая цифра.

Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России составил почти 30 тысяч и стал рекордным с начала пандемии. Инфекционист Евгений Тимаков рассказал, откуда появилась такая большая цифра.По словам специалиста, увеличение числа случаев заболевания COVID-19 в период с четверга по субботу связано со спецификой сдачи тестов. Большинство граждан обращаются к врачам в понедельник-вторник; соответственно, их результаты появляются к концу недели.Евгений Тимаков обратил внимание, что рост заразившихся идет не по экспоненте. Сейчас в стране можно наблюдать стабилизацию эпидпроцесса. "Если сравнить с предыдущей неделей (с 14 по 20 декабря – Прим.ред.), то цифры приблизительно будут такие же", – сказал инфекционист.Ранее оперативный штаб по мониторингу ситуации . Отмечается, что у 15,1% из них нет ярко выраженных симптомов. Выздоровело более 26 тысяч человек. Жертвами коронавируса нового типа стали 635 пациентов.Власти страны не планируют вводить жесткие ограничения в предстоящие праздники. Каждый регион сам принимает решение о принятии мер борьбы с распространением инфекции. Так, встретить Новый год жители Москвы смогут только дома или на даче: рестораны, кафе, бары и клубы будут закрыты.