Мэр Москвы Сергей Собянин, как и президент России Владимир Путин, выступает за то, чтобы 31 декабря 2020 года было выходным днем. Градоначальник обратился к работодателям столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин, как и президент России Владимир Путин, выступает за то, чтобы 31 декабря 2020 года было выходным днем. Градоначальник обратился к работодателям столицы.На днях Владимир Путин порекомендовал губернаторам регионов России объявить 31 декабря выходным днем. По мнению главы государства, в последние сутки года работа "очень своеобразная". Однако, согласно действующему закону, вывести выходной на федеральном уровне быстро не получится, отметил президент России.Стоит отметить, что во многих субъектах РФ 31 декабря уже объявили нерабочим днем. Некоторые главы регионов решили, что это время нужно отработать в субботу, 26-го числа. Кто-то вышел на работу 19 декабря, чтобы отдыхать в последний день года.В эфире телеканала "Россия 24" Сергей Собянин, обращаясь к работодателям Москвы, отметил, что обяжет бюджетные учреждения и организации отдыхать 31 декабря. Он рекомендовал столичным работодателям последовать его примеру.Напомним, в связи с пандемией коронавируса все новогодние фестивали и ярмарки в Москве проводиться не будут. Ранее Сергей Собянин призывал горожан отмечать праздники дома в семейном кругу. Вместе с тем сообщалось, что метро и МЦК будут работать в новогоднюю ночь и закроются в 6:00 1 января. МЦД прекратят работу в 2:30.