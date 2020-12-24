По местам проживания задержанных, а также в складских помещениях оперативниками обнаружено и изъято более 2 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции на сумму более 2 миллионов рублей...

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали троих мужчин по подозрению в реализации немаркированной алкогольной продукции.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были зафиксированы факты реализации алкогольной продукции.Исследованием установлено, что изъятый алкоголь является оригинальным, но не промаркирован специальными (акцизными) марками.На территории Москвы и Московской области были задержаны трое активных участников организованной группы в возрасте от 40 до 65 лет.В результате проведенных обысков по местам проживания задержанных, а также в складских помещениях оперативниками обнаружено и изъято более 2 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции на сумму более 2 миллионов рублей.По данному факту СЧ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.1 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и привлечение к уголовной ответственности иных участников организованной группы, а также поставщиков немаркированной алкогольной продукции.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93