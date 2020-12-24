Замгубернатора Сергей Шевченко напомнил пожилым людям о необходимости соблюдать самоизоляцию.

На территории Владимирской области впервые с начала пандемии зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом среди граждан категории «65+». Об этом сообщил замгубернатор Сергей Шевченко на традиционном брифинге по эпидемиологической ситуации.Чиновник признал этот факт опасной тенденцией и призвал пожилых людей не терять бдительность. Напомним, что для них продолжает действовать режим самоизоляции.Оперштабом области принято решение усилить контроль за ними. Исполнять поручение будет УМВД Владимирской области и профильные ведомства обладминистрации. Кстати, об этом ещё в начале декабря. Результат «усиления» - озвучен. Также зам по «социалке» констатировал, что, несмотря на «хрупкую» стабилизацию, ситуация тяжёлая.Он добавил, что на первом этапе вакцинации от ковида прививка сделана 420 владимирцам.Вопрос об ужесточении коронавирусных мер повис в воздухе. Окончательного решения пока не принято.