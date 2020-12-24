Замгубернатора Сергей Шевченко напомнил пожилым людям о необходимости соблюдать самоизоляцию.
На территории Владимирской области впервые с начала пандемии зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом среди граждан категории «65+». Об этом сообщил замгубернатор Сергей Шевченко на традиционном брифинге по эпидемиологической ситуации.
Чиновник признал этот факт опасной тенденцией и призвал пожилых людей не терять бдительность. Напомним, что для них продолжает действовать режим самоизоляции.
Оперштабом области принято решение усилить контроль за ними. Исполнять поручение будет УМВД Владимирской области и профильные ведомства обладминистрации. Кстати, об этом ещё в начале декабря. Результат «усиления» - озвучен. Также зам по «социалке» констатировал, что, несмотря на «хрупкую» стабилизацию, ситуация тяжёлая.
Он добавил, что на первом этапе вакцинации от ковида прививка сделана 420 владимирцам.
Вопрос об ужесточении коронавирусных мер повис в воздухе. Окончательного решения пока не принято.