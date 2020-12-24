Заболеваемость COVID-19 в России неуклонно растет. За прошедшие сутки в стране выявили 29 935 новых случаев.

Заболеваемость COVID-19 в России неуклонно растет. За прошедшие сутки в стране выявили 29 935 новых случаев.В оперативном штабе рассказали, что у 15,1% из инфицированных нет ярко выраженных симптомов. За день выздоровели и покинули больницы 26 890 человек, скончались 635 пациентов.Больше всего новых случаев в Москве. Прирост в российской столице составил 8 203. За ней идет Санкт-Петербург с 3 756 заразившимися. Тройку замыкает Московская область, где обнаружили 1 538 больных.Материал дополняется.