Руководители поблагодарили сотрудников за успешную службу во время командировки...

Сотрудников полиции встречали близкие, друзья, сослуживцы и руководители подразделений московского Главка.Отряд из 25 сотрудников различных подразделений московского Главка полиции в конце июня направился в служебную командировку для выполнения задач по охране общественного порядка. В состав отряда вошли опытные полицейские, где знания и умения каждого уникальны и незаменимы.На перроне железнодорожного вокзала их встретили руководители полиции, коллеги и родные. Руководители поблагодарили сотрудников за успешную службу во время командировки. Теперь в течение двух недель полицейским предстоит соблюдать режим самоизоляции, после чего они отправятся в отпуск. А уже в следующем году они вернутся в подразделения к коллегам.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве