Нарушения выявил региональный Россельхознадзор.

В ноябре специалисты владимирского Россельхознадзора в ФГИС «Меркурий» обнаружили нарушения при оформлении индивидуальным предпринимателем из Мурома ветеринарных сопроводительных документов.Он получил 74 документа на грудки, крылышки, спинки и окорока цыпленка-бройлера для продажи. Однако срок годности товара истёк 23 ноября, то есть на три дня раньше.Через неделю, 30 ноября, было выдано ещё 12 разрешений на плечики просроченной индейки. Общий вес продукции составил более одной тонны. Весь товар реализован для употребления в пищу.Как сообщает пресс-служба ведомства, муромского бизнесмена заблокировали в системе ФГИС «Меркурий» на месяц. В адрес ИП направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении.Напомним, что ранее мы писали о том, что в Муроме незаконно продали 1000 тонн мяса, рыбы и молока.