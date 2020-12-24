Об этом сообщил руководитель «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Строительство федеральной трассы М-12 начнётся в июле 2021 года. Об этом сообщил руководитель «Автодора» Вячеслав Петушенко.«Буквально вчера мы начали подготовку территории со сноса лесных насаждений... Выйдем массово на стройку, полагаю, что в июле. Сейчас проектирование, в феврале-марте мы заходим в экспертизу, после этого строители уже пойдут полным ходом на возведение искусственных сооружений и устройство дорожной одежды», — цитирует РИА Новости Петушенко.Трасса М12 протянется от столицы через Нижний Новгород до Казани. Новая дорога является частью реализации проекта Европа — Западный Китай. Трасса частично пройдет через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш и Шали. Закончить строительство планируется в 2024 году.