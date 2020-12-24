23-летний вор найден и предстанет перед судом.

Владимирца обвиняют в «краже, совершённой с причинением значительного ущерба» и хищении денег с банковского счёта.В сентябре 2020 года 23-летний молодой человек увидел возле караоке-бара незнакомого пьяного мужчину, спящего на асфальте. Рядом с ним лежал «iPhone 7 Plus». Парень украл гаджет. Получил доступ к приложению, через которое можно украсть деньги потерпевшего и дважды перевёл суммы на свой банковский счёт. Вскоре вора вычислили и поймали.Как сообщает областная прокуратура, уголовное дело в отношении жителя Владимира передано в Октябрьский районный суд для рассмотрения.