Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загораниичастного жилого домав деревне Новки Камешковского района Владимирской области. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области, намомент прибытия подразделений дом горел по всей площади. Существовала угроза загорания соседнего строения. Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 80 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 4 единицы техники, 11 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.(Фото пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области)