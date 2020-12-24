Победители в шести номинациях получат заслуженные награды.
Сегодня 24 декабря в Доме Дружбы во Владимире состоится награждение победителей Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.
Участие в мероприятии примут первый замгубернатора Александр Ремига и президент Торгово-промышленной палаты региона Иван Аксёнов.
Победители в шести номинациях получат заслуженные награды. Среди них будут компании, выпускающие лучшие продовольственные товары; промышленную продукцию для населения; изделия народных и художественных промыслов; продукцию производственно-технического назначения; предоставляющие услуги для населения; услуги производственно-технического назначения.
Напомним, что Владимирская область участвует в конкурсе с 1998 года.