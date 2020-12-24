Суд назначил предпринимателю наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.

Мировым судом Гороховецкого района вынесен приговор местному предпринимателю. Ониспользовал чужой товарный знак.Как сообщает прокуратура Владимирской области, в марте 2020 сотрудниками прокуратуры района совместно с представителями отделения МВД России по Гороховецкому району изъята продукция в виде спортивной обуви, маркированной товарным знаком «Adidas», правообладателем которой является иностранная компания.Согласно исследованию изъятые товары содержат обозначения, тождественные международным товарным знакам Компании «AdidasAG», в вязи с чем являются контрафактными. В результате действий индивидуального предпринимателя иностранной компании причинен ущерб в размере около 60 тыс. рублей.Свою вину подсудимый признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. С учетом позиции стороны государственного обвинения по делу, суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.