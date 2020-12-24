Банде “восьмерочных” вынесли очередной приговор. Члены громкой ОПГ уже отбывают свои сроки за преступления в 90-х. Теперь их снова судили за незаконный оборот, оружия, боеприпасов и

Банде “восьмерочных” вынесли очередной приговор. Члены громкой ОПГ уже отбывают свои сроки за преступления в 90-х. Теперь их снова судили за незаконный оборот, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Преступная группировка долгое время орудовала в Гусь-Хрустальном. Ещё с 90-х банда “кошмарила” местных предпринимателей. У бизнесменов “восьмёрочные” вымогали деньги. Тех, кто не хотел платить, избивали или поджигали