В момент происшествия водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следственным отделом ОМВД России по Камешковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ.В сентябре прошлого года в полицию поступило сообщение о столкновении большегруза и легкового автомобиля, произошедшем на одной из трасс в Камешковском районе. В результате ДТП в медицинское учреждение были доставлены обвиняемый, находившийся за рулем, а также его 17-летний пассажир.В дальнейшем было установлено, что водитель, употребив спиртное, сел за руль автомобиля, и во время движения, не убедившись в безопасности, совершил маневр поворота, допустив столкновение с другим автомобилем. Несовершеннолетнему пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.На этой неделе сотрудниками полиции уже выявлено более 20 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз обращаются к водителями: если пришлось употребить спиртное, воспользуйтесь услугами такси, не садитесь за руль самостоятельно!Помните, сев за руль в нетрезвом состоянии, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения!